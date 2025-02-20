الأعرجي يعقد اجتماعا مع فريق الأمر النيابي الخاص بمتابعة إستراتيجية الأمن الوطني

عقد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي/ المشرف على اللجنة الدائمة لإستراتيجية الأمن الوطني، اليوم الخميس، اجتماعا مع فريق الأمر النيابي الخاص بمتابعة إستراتيجية الأمن الوطني.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ان الأخير، عقد اجتماعا مع فريق الأمر النيابي الخاص بمتابعة إستراتيجية الأمن الوطني، برئاسة النائب جواد كاظم البولاني وعضوية عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي.

وناقش الاجتماع، عددا من المقترحات والملاحظات المقدمة من قبل أعضاء المجلس حول الإستراتيجية، لغرض تكامل الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والخروج برؤية موحدة تصب في مصلحة الأمن الوطني الشامل في جميع المجالات، بحسب البيان.