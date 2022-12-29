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رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي


جمعة العطواني ||

 

·        مركز افق للدراسات والتحليل السياسي

 

رغم ان الحديث المروي عن الرسول الاعظم ( اذكروا محاسن موتاكم ) حديث ضعيف سندا ومضومنا، الا انني عملت به من باب ( التسامح في ادلة السنن)، وحاولت ان ابحث عن ( حسنة) واحدة ولو ضعيفة لأكُفّ عن نقد عشرات المساوئ التي اقترفتها طيلة وجودك في السلطة، لكني للاسف لم اجد هذه الحسنة، ولو برواية ضعيفة مروية عن فساق رواتك من حاشيتك.

ورغم انك اصبحت من الماضي التعيس الذي مر على العراق، الا ان رسالتك الاخيرة جعلتني اجيبك على كل الفقرات التي ذكرتها لنطوي صفحتك الى الابد، وندفنها في مقبرة ( محمد سكران ) المخصصة لدفن الاطفال و( ومجهولي الانتماء).

1- تتحدث عن اهتمامك بحقوق الانسان منذ بداية سقوط البعث المجرم، وكأنك احد قيادات الدولة في ذلك الوقت، وتتحدث عن ( المسؤوليات الوطنية التي تحملتها في تلك الفترة)على حد زعمك، ولا نعلم اية مسؤوليات وطنية تحملتها وانت لا تعدو الا ان تكون موظفا صغيرا عند كنعان مكية)، وهذه المؤسسة تاسست تحت اشراف الاحتلال الامريكي  من خلالها تم اخفاء عشرات الوثائق التي تدين البعث في وقتها.

ولا نعلم ايضا اية مسؤولية وطنية تحملتها وانت تستجدي وظيفة من الدرجة (السابعة ) من حسن العلوي والرجل شاهد على ذلك التاريخ.

ثم عن اي حقوق للانسان تتحدث وانت لم تحفظ حقوق منتسبيك في الحشد الشعبي عندما استعنت بقوات الاحتلال لاعتقال على بعضهم في معسكر الدورة، ومن ثم اطلقت سراحهم لانهم اصحاب حق وانت تنفذ ارادة امريكية ؟.

2- اما حديثك عن محاربة الفساد منذ عام 2020 من خلال ما يسمى ب( اللجنة الخاصة لمكافحة الفساد)، فهذه اللجنة ذكرتنا بمنظمة ( حنين ) التي شكلها البعث في حقبة السبعينات وقامت بتصفية الخصوم من كل التوجهات، بل ان ميزة هذه اللجنة انها استنساخ لتعذيب اجهزة البعث القمعية، وشهود هذه اللجنة احياء يرزقون، وكأنما تخرجت هذه اللجنة من مؤسسات البعث القمعية، او هي وريثة لتلك الاجهزة ، فاغراق المتهم بالماء وخنقه باكياس النفايات، و( صعقه بالكهرباء)،وتهديده بشرفه ونسائه وغيرها ما هي الا اساليب بعثية اجرامية لم نمر بها الا في حقبتي البعث وحكومتك ( الشعبوية).

3- اما قولك بان ( اللجنة تخضع لمراقبة مستمرة من قبل اللجان الرقابية، وانها تطبق معايير حقوق الانسان)، فهذا الكلام يشبه الى حد كبير كلام نظام البعث عندما كان يقول ان المعتقلين يخضعون لمعايير حقوق الانسان، بل واحيانا تقوم لجان دولية بذلك ، لكن يعلم السجين او المعتقل بان اي شكوى لهذه اللجان ستكون نهايته ،لهذا يضطر الى السكوت.

الم اقل لك انها اساليب البعث اعيد احياؤها من جديد ؟.

4- اما نفيك للانتهاكات المالية في حقبتك، فقد ضحكت على هذا النفي حد البكاء، ولا اريد الاطالة هنا لانها تحتاج الى اطروحة بعنوان ( الانتهاكات المالية في زمن الحكومة الكاظمية)، الا انني ساكتفي بتذكيرك بتخصيصات مكتبك في ما يسمى ( قانون الدعم الطاري للامن الغذائي) وهو عبارة عن قانون رغم خرقه للدستور الا انه عبارة عن سرقة مغلفة بقانون، وقد حاولت من خلال مكتبك ان تنهب ما يقارب (70) مليار دينار، ويكفي هذا شاهد على هدر ونهب المال في وضح النهار.

اكثر من ذلك فاننا ولاول مرة نسمع وزير مالية يكشف حجم الفساد في حكومته كانت في حكومتك من قبل وزير ماليتك،  فاي فساد اكبر من هذا؟ ( وشهد شاهد من اهلها).

5- واخيرا فان حديثك عن ارتفاع سعر صرف الدولار، فانت اول من اسس اساس( الظلم والجوع) ضد الشعب العراقي بحكومتك( التكنوقراطية)، واي (تباك) على الناس من خلال سعر الصرف هو من باب( رمتني بدائها وانسلت).

وختاما فانني استغرب من شخص شعبوي في شخصيته وظروف تشكيل حكومته وسلوكه السياسي وسذاجة ادائه يقول ( نرفض الخطاب الشعبوي المتزايد الذي يفتقر الى المعلومة والحقائق).

 

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