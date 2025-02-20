الإعلان عن تحالف بين السامرائي والنجيفي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة

أعلن، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، في مدينة الموصل عن تحالف بين تحالف العزم، برئاسة مثنى السامرائي، وحزب (متحدون) برئاسة أسامة النجيفي.

والتقى السامرائي والنجيفي في مجلس الأخير بالموصل.

وقال السامرائي عقب اعلان التحالف لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية العام الجاري، أن: "تحالف عزم يهدف إلى تمكين أبناء نينوى ليكونوا أصحاب القرار الأول والأخير في الشأن المحلي والوطني".

وأضاف السامرائي، أن عزم "سيكون شريكًا قويًا في دعم مصالح الموصل وأبنائها، حيث يسعى ليكون لهم صوت مسموع في الساحة السياسية".

من جانبه قال النجيفي، أن "تحالف متحدون مع عزم يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تأثير سياسي كبير للموصل في مجلس النواب المقبل"، مشددًا على أن هذا التعاون "سيُسهم في رفع التهميش عن المدينة وإعادة التوازن لها على الساحة السياسية".