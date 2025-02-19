الرحلات الجوية "امتلأت" بالكامل.. مغادرة جماعية لمسؤولين والاف العراقيين نحو لبنان

كشفت وكالة "فرانس برس" الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن امتلاء رحلات الخطوط الجوية العراقية وكذلك خطوط الشرق الأوسط اللبنانية بالكامل، وذلك مع قرب موعد التشييع الضخم الذي سيقام في لبنان للامين العام لحزب الله اللبناني السابق الشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه

ونقلت فرانس برس عن مسؤول في الخطوط الجوية العراقية قوله إن "جميع المقاعد على رحلات الخطوط الجوية العراقية من بغداد إلى بيروت محجوزة"، فيما افاد مصدر في شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، بزيادة الرحلات بين بغداد وبيروت اعتباراً من الجمعة حتى الثلاثاء.

وتظهر مواقع شركات الطيران أن رحلات الخطوط الجوية العراقية محجوزة بالكامل حتى يوم الأحد، في حين بيعت رحلات شركة طيران الشرق الأوسط بالكامل تقريبا.

وقال مسؤول عراقي إنه من المتوقع أن يحضر نواب ومسؤولون عراقيون جنازة الشهيد المقدس السيد حسن نصر الله بشكل خاص، فيما من المتوقع أيضًا أن يشارك ممثلون عن الفصائل العراقية، كما سيتم إغلاق مطار بيروت لمدة أربع ساعات أثناء الجنازة.

وقال حزب الله إن 79 دولة ستشارك في إحياء الذكرى، إما رسميا أو من خلال الدعم الشعبي، كما سيقام جنازة الأحد تكريما للشهيد السيد هاشم صفي الدين،

وابتداء من يوم غد الموافق 20 فبراير، ستضاعف الخطوط الجوية العراقية الرحلات الى لبنان بواقع رحلتين يوميا، وذلك قبل موعد تشييع الشهيد السيد نصر الله في 23 فبراير الجاري.