أكثر من 4000 طالبة جامعية يؤدّين قسم التخرج من جوار مرقد ابا الفضل العباس عليه السلام

أطلقت العتبة العباسية المقدسة، فعاليات اليوم الثاني من الحفل المركزي لتخرُّج طالبات الجامعات العراقية والدول الإسلامية الثامن، بمشاركة أكثر من 4000 طالبةٍ من مختلف المحافظات العراقية والدول الإسلامية.

وأضاف الأمين العام للعتبة العبّاسية المقدّسة السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين أنّ "المتخرجات المشاركات هنا كنّ من جميع ألوان الطيف العراقي، وأن أيقونة الحفل كانت النخلة العراقية، ذلك الرمز العراقي الشامخ كي نجدد بها الانتماء للعراق، فضلًا عن مشاركة متخرجات الدول الإسلامية الأخرى، وهذا يدل على أنّ نموذج التخرج هذا ممدوح محمود ويعكس ويترجم هويتنا الإسلامية".

وأوضح آل ضياء الدين، أنّ "النسخة الثامنة من حفل التخرج المركزي لطالبات الجامعات العراقية والدول الإسلامية، شهدت مشاركة 170 طالبة من 7 دول إسلامية هي: الكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، ولبنان، وإيران، وباكستان، والسعودية، فضلًا عن أكثر من 4000 طالبة من داخل العراق".