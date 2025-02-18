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وزير الزراعة للمواطنين: لا تهلعوا "الحمى القلاعية" لا تؤثر على اللحوم والألبان


في ظل التخوفات التي انتشرت مؤخرًا حول تفشي الحمى القلاعية بين الثروة الحيوانية في العراق، أكد وزير الزراعة عباس جبر أن الوضع تحت السيطرة، وأن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض. 

جاء ذلك خلال حديث مع "بغداد اليوم"، الثلاثاء (18 شباط 2025)، حيث أوضح الوزير أن العراق يعاني من انتشار الحمى القلاعية منذ عقود، وأن المرض متوطن في البلاد، لكنه يتم السيطرة عليه من خلال حملات التلقيح السنوية.

تفاصيل الوضع الحالي

أشار الوزير إلى أن الإصابات الحالية بحمى القلاعية ظهرت في 5 فبراير الماضي، وأن الوزارة بدأت فورًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء المرض. وأكد أن الفرق البيطرية تعمل على علاج الأبقار المصابة، مع التركيز على تلقيح الأبقار غير الملقحة، خاصة الصغيرة منها، حيث أن معظم الإصابات تتركز في هذه الفئة.

وأضاف أن الوزارة شكلت فريقًا خاصًا برئاسة الوكيل الفني للوزارة لمتابعة الوضع عن كثب، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج الحيوانات المصابة. وأكد أن الإصابات الحالية أقل بكثير من تلك التي سجلت في عام 2023، مما يدل على فعالية الإجراءات المتخذة.

نفوق الأبقار والإصابات

أوضح الوزير أن عدد حالات النفوق بين الأبقار محدود، وأن الوزارة لديها تقارير مفصلة عن الإصابات وأعداد الحيوانات النافقة. وأكد أن هذه الإجراءات جزء من المهام الروتينية التي تقوم بها الوزارة لمراقبة صحة الثروة الحيوانية في البلاد.

تطمينات للمواطنين

وجه الوزير رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة، وأن الوزارة تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة الثروة الحيوانية. ودعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تثير الذعر بين الناس، مؤكدًا أن جميع الإجراءات المتخذة تستند إلى أسس علمية وطبية.

خلفية عن حمى القلاعية

حمى القلاعية هي مرض فيروسي يصيب الحيوانات ذات الحوافر، مثل الأبقار والأغنام والماعز. ويتميز المرض بظهور تقرحات في الفم والأقدام، مما يؤدي إلى صعوبة في الأكل والمشي. وعلى الرغم من أن المرض لا يشكل خطرًا مباشرًا على البشر، إلا أنه يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد بسبب خسائر الثروة الحيوانية.

الإجراءات الوقائية

تتضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها وزارة الزراعة حملات تلقيح سنوية للحيوانات، بالإضافة إلى مراقبة دائمة للقطيع الحيواني في جميع المحافظات. كما يتم عزل الحيوانات المصابة لمنع انتشار المرض إلى الحيوانات السليمة.

وفي الختام أكد الوزير أن الوزارة ستواصل جهودها لضمان سلامة الثروة الحيوانية، ودعا المربين إلى التعاون مع الفرق البيطرية والإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها لضمان سرعة التدخل والعلاج.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء عدم تسجيل أي إصابة بشرية بالحمى القلاعية في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن "المؤسسات الصحية التابعة للوزارة لم تسجل أي إصابة بشرية بالحمى القلاعية سابقا ولا حاليا".

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