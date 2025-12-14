الأخبار

عمليات بغداد تعلن ضبط "طائرة" وتحتجز "عجلات ودراجات"


أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، القبض على متهمين بحوزتهم بطاقات ماستر وجوازات سفر، وضبط "طائرة درون" وأسلحة وعجلات مخالفة.

وذكر بيان للقيادة، انه "خلال الـ72 ساعة الماضية، مفارز قيادة عمليات بغداد المشتركة ومن خلال نصب السيطرات الوقتية “المفاجئة” القت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم أربعة ضبط بحوزتهم (177 بطاقة ماستر كارد، جوازات سفر، 27 خط اتصال، طائرة درون) بدون تخويل".

وأشار البيان، إلى "ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة، بالإضافة إلى حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية، يأتي ذلك لتعزيز الأمن الاستقرار وانفاذ القانون والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في عموم مناطق العاصمة".

