قادة الكتل السنية يجتمعون لمناقشة مرشح رئاسة البرلمان

عقد المجلس السياسي الوطني الجامع للقوى السياسية السنية، اليوم الأحد ( 14 كانون الأول 2025)، اجتماعا للاتفاق على مرشح رئاسة مجلس النواب المقبل.

وقال مصدر مطلع"، إن الاجتماع عقد في منزل رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، للاتفاق على مرشح رئاسة البرلمان والاتفاق على آلية توزيع الاستحقاق الانتخابي بين الكتل السنية النيابية.

وأشار المصدر الى، أن "القوى السنية تدرك حساسية المرحلة السياسية الحالية، ومسؤوليتها الوطنية تفرض عليها الإسراع في إنهاء ملف رئاسة البرلمان بما ينسجم مع الاستحقاق الدستوري ويحفظ توازن العملية السياسية".