الأخبار

أمانة مجلس الوزراء تحذّر من إعلانات ومناقصات غير رسمية منسوبة إليها


 

حذّرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، من التعامل مع إعلانات ومناقصات غير رسمية منسوبة إليها، حيث ذكرت الأمانة العامة في بيان، أنها "حذرت الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية كافة من التعامل مع أي إعلانات أو مناقصات أو عقود يُدّعى صدورها باسم الأمانة العامة، ما لم تكن منشورة من خلال المواقع الرسمية المعتمدة والقنوات الإعلامية الموثوقة التابعة لها (حصراً)".

كما أكدت الأمانة، بحسب البيان، على "ضرورة اعتماد الجهات الراغبة بالتعاقد على ما يصدر عنها رسمياً فقط، وأن أي إعلان أو مناقصة أو عقد لا يصدر عن منصاتها الرسمية المعتمدة يُعدّ لاغياً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وتُخلي مسؤوليتها عن أي التزامات أو أضرار ناتجة عن التعامل مع إعلانات أو مخاطبات غير موثقة".

فيما دعت الأمانة إلى "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي محاولات انتحال أو ترويج غير رسمي"، مؤكدة "احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات أو الأفراد الذين يقفون وراء هذه الممارسات المخالفة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أمانة مجلس الوزراء تحذّر من إعلانات ومناقصات غير رسمية منسوبة إليها
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج الانتخابات
وزارة البيئة تعلن إعداد خطة وطنية للاستفادة من النفايات الإلكترونية
هيئة النزاهة: استراتيجية 2025- 2030 خارطة طريق للإصلاح ومكافحة الفساد
وزارة العدل تكسب دعوى قضائية دولية وتجنب العراق دفع مبلغ 120 مليون دولار
 مبادرة عراقية لتأسيس منطقة عربية موحدة للتعليم العالي
مديرية المرور العامة:تحذير بأخذ الحيطة والحذر بسبب الضباب
الشيخ جلال الدين الصغير : العالم يزحف بعناد نحو اكثر المنزلقات خطورة، والطغاة يستشرسون نتيجة لتنامي وعي الشعوب لمتطلبات الخلاص
الحشد الشعبي يفتح ممرًا طارئًا وينهي حصار السيول عن قريتين شمال شرق ديالى
وزير الداخلية يوجه بالاستعداد الكامل للزيارة الرجبية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك