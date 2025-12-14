أمانة مجلس الوزراء تحذّر من إعلانات ومناقصات غير رسمية منسوبة إليها

حذّرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، من التعامل مع إعلانات ومناقصات غير رسمية منسوبة إليها، حيث ذكرت الأمانة العامة في بيان، أنها "حذرت الشركات والمقاولين والمكاتب الاستشارية كافة من التعامل مع أي إعلانات أو مناقصات أو عقود يُدّعى صدورها باسم الأمانة العامة، ما لم تكن منشورة من خلال المواقع الرسمية المعتمدة والقنوات الإعلامية الموثوقة التابعة لها (حصراً)".

كما أكدت الأمانة، بحسب البيان، على "ضرورة اعتماد الجهات الراغبة بالتعاقد على ما يصدر عنها رسمياً فقط، وأن أي إعلان أو مناقصة أو عقد لا يصدر عن منصاتها الرسمية المعتمدة يُعدّ لاغياً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، وتُخلي مسؤوليتها عن أي التزامات أو أضرار ناتجة عن التعامل مع إعلانات أو مخاطبات غير موثقة".

فيما دعت الأمانة إلى "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي محاولات انتحال أو ترويج غير رسمي"، مؤكدة "احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الجهات أو الأفراد الذين يقفون وراء هذه الممارسات المخالفة".