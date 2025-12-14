الأخبار

الأمن الوطني يُطيح بشبكة إجرامية دولية بالبصرة


أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد ( 14 كانون الأول 2025 )، عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وضبط معمل سري لتصنيع مادة الكريستال المخدرة في محافظة البصرة.

وذكر الجهاز في بيان، أن "عملية أمنية نوعية نفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تصنيع وترويج المواد المخدرة داخل البلاد".

وأضاف البيان أن "العملية شملت عدة محافظات، وأسفرت عن إلقاء القبض على 17 متهماً، بينهم 14 يحملون جنسيات أجنبية، يشكّلون العمود الفقري لشبكة إجرامية دولية متخصصة بتصنيع مادة الكريستال المخدرة والاتجار بها".

وأوضح أن "المتهم الرئيس الأول، وهو أجنبي الجنسية، قدم من إحدى دول الجوار، وقام باستئجار منزل في محافظة البصرة حوّله إلى معمل سري لتصنيع مادة الكريستال، مستغلاً خبرته في هذا النشاط الإجرامي"، مشيراً إلى أن "المتهم الرئيس الثاني مطلوب لجهاز الأمن الوطني بتهمة إدخال المواد المخدرة والمواد الأولية إلى البلاد، وقد جرى استدراجه وإلقاء القبض عليه في كمين محكم نفذه الفوج التكتيكي في البصرة".

وبيّن البيان أن "العملية الأمنية امتدت لتشمل محافظات بغداد والبصرة والنجف الأشرف والديوانية، حيث نفذت ضربات أمنية متزامنة أدت إلى شل نشاط الشبكة بالكامل والقبض على أبرز المتورطين فيها".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية ضبطت ما يقارب 20 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة، جرى ضبط جزء منها بالجرم المشهود أثناء عملية التصنيع داخل المعمل السري، فضلاً عن ضبط ثمانية لترات من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات".

وكشفت التحقيقات، بحسب البيان، عن "لجوء المتهمين إلى أساليب متعددة لإخفاء المواد المخدرة والمواد الأولية، شملت المناطق البرية النائية، وإخفاءها داخل الملابس، واستخدام عجلات نقل البضائع، إضافة إلى استغلال أشخاص من ذوي الإعاقة لتمرير هذه المواد الخطرة".

وأكد جهاز الأمن الوطني، وفقا للبيان، أنه "جرى إحالة المتهمين مع المضبوطات أصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الأمن الوطني يُطيح بشبكة إجرامية دولية بالبصرة
الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 6 من العمالة الاجنبية في ديالى
اعتقال عصابة بعد سرقتها "بلي ستيشن 5 وايباد" في كركوك
مجلس القضاء الأعلى ينشر تواريخ الاستحقاقات الدستورية
الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تعلن فتح باب التطوع على ملاكها
استقالات جماعية لمدراء في السليمانية وطالباني يتوعد المقصرين
أسماء الفائزين بالانتخابات بعد مصادقة القضاء عليهم
قرار من التربية يخص مادة الإنكليزي في الامتحانات التمهيدية
قادة الكتل السنية يجتمعون لمناقشة مرشح رئاسة البرلمان
ولايتي: إيران ستواصل دعم قوى المقاومة في المنطقة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك