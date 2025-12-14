الأمن الوطني يُطيح بشبكة إجرامية دولية بالبصرة

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد ( 14 كانون الأول 2025 )، عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة بتصنيع المواد المخدرة والاتجار بها، وضبط معمل سري لتصنيع مادة الكريستال المخدرة في محافظة البصرة.

وذكر الجهاز في بيان، أن "عملية أمنية نوعية نفذت استناداً إلى معلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية مكثفة، أسفرت عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تصنيع وترويج المواد المخدرة داخل البلاد".

وأضاف البيان أن "العملية شملت عدة محافظات، وأسفرت عن إلقاء القبض على 17 متهماً، بينهم 14 يحملون جنسيات أجنبية، يشكّلون العمود الفقري لشبكة إجرامية دولية متخصصة بتصنيع مادة الكريستال المخدرة والاتجار بها".

وأوضح أن "المتهم الرئيس الأول، وهو أجنبي الجنسية، قدم من إحدى دول الجوار، وقام باستئجار منزل في محافظة البصرة حوّله إلى معمل سري لتصنيع مادة الكريستال، مستغلاً خبرته في هذا النشاط الإجرامي"، مشيراً إلى أن "المتهم الرئيس الثاني مطلوب لجهاز الأمن الوطني بتهمة إدخال المواد المخدرة والمواد الأولية إلى البلاد، وقد جرى استدراجه وإلقاء القبض عليه في كمين محكم نفذه الفوج التكتيكي في البصرة".

وبيّن البيان أن "العملية الأمنية امتدت لتشمل محافظات بغداد والبصرة والنجف الأشرف والديوانية، حيث نفذت ضربات أمنية متزامنة أدت إلى شل نشاط الشبكة بالكامل والقبض على أبرز المتورطين فيها".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية ضبطت ما يقارب 20 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة، جرى ضبط جزء منها بالجرم المشهود أثناء عملية التصنيع داخل المعمل السري، فضلاً عن ضبط ثمانية لترات من المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات".

وكشفت التحقيقات، بحسب البيان، عن "لجوء المتهمين إلى أساليب متعددة لإخفاء المواد المخدرة والمواد الأولية، شملت المناطق البرية النائية، وإخفاءها داخل الملابس، واستخدام عجلات نقل البضائع، إضافة إلى استغلال أشخاص من ذوي الإعاقة لتمرير هذه المواد الخطرة".

وأكد جهاز الأمن الوطني، وفقا للبيان، أنه "جرى إحالة المتهمين مع المضبوطات أصولياً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".