ولايتي: إيران ستواصل دعم قوى المقاومة في المنطقة


أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، اليوم الأحد ( 14 كانون الأول 2025 )، أن إيران ستواصل دعم قوى المقاومة في المنطقة بتوجيه مباشر من المرشد الأعلى علي خامنئي، مشدداً على أن هذا الدعم يأتي في إطار مواجهة التهديدات المستمرة التي تستهدف دول وشعوب المنطقة.

وقال ولايتي بحسب بيان لمكتبه إن "حزب الله يشكّل أحد الأعمدة الأساسية لجبهة المقاومة"، مؤكداً أن "الضغوط السياسية والإعلامية المتصاعدة لنزع سلاحه تأتي في سياق مشروع أوسع يهدف إلى إضعاف قدرات لبنان الدفاعية وفرض معادلات تخدم المصالح الإسرائيلية في المنطقة".

من جانبه، شدد ممثل حزب الله على أن "الحزب لن يتخلى عن سلاحه"، معتبراً أن "الدعوات لنزع سلاح المقاومة تتزامن مع استمرار الخروقات الإسرائيلية وغياب أي ضمانات حقيقية لحماية السيادة اللبنانية".

وأكد أن "حزب الله يحتفظ بحقه الكامل في الدفاع عن لبنان والرد على أي اعتداء في الوقت والطريقة المناسبين".

وأشار صفي الدين إلى أن "إسرائيل لم تلتزم باتفاقات التهدئة، وأن الضغوط الدولية المتزايدة على حزب الله تهدف إلى صرف الأنظار عن الخطر الحقيقي المتمثل في السياسات التوسعية والاعتداءات المتكررة التي تهدد أمن لبنان والمنطقة".

وأكد ولايتي في ختام اللقاء أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووفقاً لتوجيهات القيادة العليا، ستواصل دعمها السياسي والمعنوي لقوى المقاومة"، معتبراً أن "هذا الدعم جزء من معادلة إقليمية تهدف إلى حفظ التوازن ومنع فرض الإملاءات بالقوة".

وجاءت تصريحات ولايتي خلال لقائه في طهران بسيد عبد الله صفي الدين، ممثل حزب الله اللبناني لدى إيران، حيث ناقش الجانبان آخر التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الأوضاع في لبنان والتحديات التي تواجه حزب الله في المرحلة الراهنة.

