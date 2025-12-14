اعتقال عصابة بعد سرقتها "بلي ستيشن 5 وايباد" في كركوك

أعلنت مديرية مكافحة إجرام كركوك، اليوم الأحد ( 14 كانون الأول 2025 )، عن القبض على عصابة سرقة في عملية نوعية خلال أقل من 48 ساعة.

وذكر إعلام المديرية في بيان "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة كركوك، لواء الشرطة الحقوقي فتاح محمود ياسين الخفاجي، تمكنت مفارز مكافحة إجرام كركوك، شعبة مكافحة إجرام رحيم أوة، من القبض على عصابة مختصة بسرقة المنازل بعد متابعتهم عبر كاميرات المراقبة".

وأضاف البيان أن "المفارز تمكنت في العملية الأمنية من ضبط المواد المسروقة، واعترف المعتقلون بارتكابهم عدة جرائم سرقة".

وتابع أنه "تم توقيفهم وفق المادة 444 من قانون العقوبات لينالوا جزاءهم العادل".