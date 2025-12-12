الأخبار

سيول كانون تنعش خزانات ديالى وتعيد الحياة لبحيرتي حمرين والعظيم


كشفت مديرية الموارد المائية في ديالى، اليوم الجمعة ( 12 كانون الأول 2025 )، أول تقرير مفصّل عن سيول كانون الأول الجاري، مؤكدة أنها مستمرة منذ أكثر من 72 ساعة، وأسهمت في إنعاش الخزين المائي في بحيرتَي حمرين والعظيم وبقية السدود.

وقال مدير الموارد المائية في ديالى مهند المعموري إن "الموجة المطرية الأولى التي ضربت المحافظة خلال الشهر الجاري أدت إلى تدفّق سيول متواصلة منذ 72 ساعة في عدة قواطع، أبرزها مناطق شمال حوض حمرين وأسفل حوض دربندخان، وهما المنطقتان الأكثر أهمية كون السيول المتدفقة عبرهما تشكل العصب الرئيس لخزن المياه باتجاه بحيرة حمرين".

وأضاف أن "بحيرة حمرين استقبلت حتى الآن سيولاً تجاوزت 200 مليون متر مكعب، لترتفع كميتها الإجمالية إلى نحو 900 مليون متر مكعب، وهي تمثل خزيناً استراتيجياً يؤمّن المياه لأكثر من 70% من جغرافيا ديالى".

وأشار المعموري إلى أن "بحيرة سد العظيم شهدت أيضاً تدفّقاً كبيراً للسيول القادمة من كركوك باتجاه صلاح الدين ثم إلى حوض العظيم، وبلغت كمياتها أكثر من 300 مليون متر مكعب، بعدما كانت البحيرة قد وصلت قبل أشهر إلى مرحلة الفراغ الكامل بفعل الجفاف".

وأوضح أن "كوادر الموارد المائية نجحت في إدارة عمليات تسليك ممرات السيول رغم خطورتها وشدتها في بعض المحاور، ما أسهم في توجيه الموجات الفيضانية نحو خزانات المياه في سدي حمرين والعظيم".

وتابع أن "بقية السدود الثلاثة الأخرى، وهي الوند وقزانية ومندلي، شهدت انتعاشاً واضحاً بالخزين المائي"، متوقعاً أن "تسهم الموجات المطرية المقبلة في زيادة الخزين، خاصة أن السعات الخزنية لا تزال كبيرة وقادرة على استيعاب المزيد من السيول القادمة".

وفي شأن متصل أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، اليوم الجمعة ( 12 كانون الأول 2025 ) امتلاء أول سد في المحافظة بموجة السيول التي رافقت أمطار كانون الأول الجاري، فيما أعلن تمديد حالة الاستنفار 24 ساعة إضافية مع استمرار موجات الهطول.

وقال الكروي إن "معدلات الأمطار الأولى خلال شهر كانون الأول تراوحت 40–50 ملم في عموم جغرافيا ديالى، مع تركّز واضح لغزارة الهطول في الأجزاء الشرقية والشمالية من المحافظة".

وأضاف أن "سد الوند، وهو ثالث أكبر سد في ديالى، وصل إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 39 مليون متر مكعب، ليكون أول سد يمتلئ خلال الموسم الحالي، ويشكل خزيناً ستراتيجياً مهماً لقضاء خانقين سواء لمياه الشرب أو لري المزروعات”.

وأشار الكروي إلى أن “بقية السدود شهدت انتعاشاً كبيراً نتيجة غزارة الأمطار والسيول”، مبيناً أن “حالة الاستنفار تم تمديدها 24 ساعة مع استمرار موجات الهطول في أكثر من 10 قواطع، ما يرجح استمرار تدفق السيول خصوصاً ضمن حوض حمرين وبقية المناطق”.

