محكمة تحقيـــق كربلاء: القبـــض على شبكــــة ابتـــــزاز ورشـــاوى ضبطت بحوزتهم 3 مليارات

أعلنت محكمة تحقيق كربلاء، اليوم الثلاثاء ( 9 كانون الاول 2025 )، القبـــض على شبكــــة ابتـــــزاز ورشـــاوى ضبطت بحوزتهم 3 مليارات دينار عراقي.

وقال اعلام القضاء في بيان إنه "تم القبض على شبكة متخصصة بالابتــــزاز وتلقي الرشــــاوى مكونة من 10 موظفين في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من بينهم مدير الدائرة، إضافة إلى متهميـــن آخرين من جهات غير حكومية".

وأوضح انه "بإشراف مباشر من قاضي محكمة تحقيق كربلاء المختص، تم المباشرة بالتحقيقات بحق المتهمين بعد ثبوت تورطهم بعمليات ابتــــزاز لأصحاب الشركات والمحلات التجارية".

وأضاف "كما تم ضبط مبالغ مالية كبيرة بلغت 3 مليارات دينار عراقي، إضافة إلى مركبات حديثة تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، وأصدرت المحكمة أيضاً قراراً بفرض الحجز الاحتياطي على عدد من العقارات العائدة للمتهمين".

ويذكر أن مجلس القضــاء الأعلى يواصل إجراءاته لاستكمال التحقيقات بحق المتورطين، والتي جاءت انسجاماً مع أحكام القرار 160 لسنة 1983 الخاص بجرائــــم الابتـــــزاز وتقاضي الرشــــاوى.