الأسبوع المقبل.. اجتماع كردي مهم بشأن رئاسة الجمهورية وتوزيع المناصب

أكّد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، الثلاثاء، أن الحزبيين الكرديين، البارتي واليكتي، سيعقدان اجتماعاً مهماً الأسبوع المقبل لمناقشة ملفات حساسة.

وقال الهركي في تصريح ل /المعلومة/ إن "الحزبيين الكرديين اتفقا على عقد اجتماع مهم الأسبوع المقبل، حيث سيكون جدول الأعمال مركزاً على قضية تسمية رئيس الجمهورية، لكون المنصب من استحقاق المكون الكردي، بالإضافة إلى مناقشة توزيع المناصب على مستوى حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، النائب محمد خليل، قد لوّح في تصريح سابق بأن حزبه متمسك هذه المرة بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن المفاوضات مع القوى الكردية والوطنية ستنطلق الأسبوع المقبل.