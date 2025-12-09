التعليم تعلن نتائج قبول خريجي الإعداديات الإسلامية "الدور الثالث"

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء ( 9 كانون الأول 2025 )، نتائج قبول خريجي الإعداديات الإسلامية "الدور الثالث".

وبحسب بيان الوزارة فقد "شملت النتائج الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية التابعة لوزارة التربية ومدارس الوقفين للسنة الدراسية 2026/2025، حيث تم قبول 36 طالباً من خريجي السنة الدراسية 2025/2024".

وأكدت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن "الطلبة يمكنهم الاطلاع على نتائج قبولهم باستخدام الرقم الامتحاني عبر بوابة الوزارة الرسمية، داعيةً "جميع المقبولين إلى استكمال إجراءات التسجيل وفق التعليمات الرسمية".