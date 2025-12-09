التعليم تعلن نتائج قبول خريجي الإعداديات الإسلامية "الدور الثالث"

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء ( 9 كانون الأول 2025 )، نتائج قبول خريجي الإعداديات الإسلامية "الدور الثالث".
وبحسب بيان الوزارة فقد "شملت النتائج الطلبة من خريجي الإعداديات الإسلامية التابعة لوزارة التربية ومدارس الوقفين للسنة الدراسية 2026/2025، حيث تم قبول 36 طالباً من خريجي السنة الدراسية 2025/2024".
وأكدت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن "الطلبة يمكنهم الاطلاع على نتائج قبولهم باستخدام الرقم الامتحاني عبر بوابة الوزارة الرسمية، داعيةً "جميع المقبولين إلى استكمال إجراءات التسجيل وفق التعليمات الرسمية".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha