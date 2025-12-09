الرئيسية
الأخبار
بالوثيقة .. اجراءات صارمة من القضاء لمحاسبة دعاة إسقاط النظام السياسي
وكالة انباء براثا
126
2025-12-09
tweet
محكمة تحقيـــق كربلاء: القبـــض على شبكــــة ابتـــــزاز ورشـــاوى ضبطت بحوزتهم 3 مليارات
الأسبوع المقبل.. اجتماع كردي مهم بشأن رئاسة الجمهورية وتوزيع المناصب
الهيئة القضائية تصادق على قرار المفوضية برد شكوى الخنجر ضد المرشح "أحمد شهيد"
الحشد الشعبي يطيح بأبرز مروجي الحبوب المخدرة في الرمادي
النائب الإيزيدي محمد خليل : إرجاع عائلات داعش استهانة بدماء الشهداء ويهدد الأمن المجتمعي
بالوثيقة .. اجراءات صارمة من القضاء لمحاسبة دعاة إسقاط النظام السياسي
عضو في تحالف الانبار المتحد : الاحزاب الكردية ترفض ترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان
الاتحاد الوطني ينعى ضحايا فيضانات كردستان وكركوك ويدعو لإغاثة المتضررين
هيئة النزاهة في الإقليم: تسجيل أكثر من 590 قضية فساد خلال 2025
التعليم تعلن نتائج قبول خريجي الإعداديات الإسلامية "الدور الثالث"
وزارة التعليم العالي: قبول 1832 في المنحة المجانية لكليات المجموعة الطبية
411
بالأسماء.. المفوضية تستبعد 9 مرشحين فائزين في الانتخابات
393
مفوضية الانتخابات تشرح سبب استبعاد المرشح طه المجمعي : ارتكب جريمة الشروع بالقتل وحكم عليها
378
وزارة التعليم العالي تعلن نتائج قبول الطلبة بين جامعات المركز والإقليم
361
تعطيل الدوام في مدارس إقليم كردستان 10 أيام بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة
352
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
