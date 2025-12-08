مفوضية الانتخابات تشرح سبب استبعاد المرشح طه المجمعي : ارتكب جريمة الشروع بالقتل والحكم عليها

أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات، قراراً بإلغاء فوز المرشح عن حزب السيادة طه ياسين جسام حمود المجمعي وحجب أصواته الانتخابية.
وأكدت الهيئة القضائية في قرارها الصادر بتاريخ 3-12- 2025: "ارتكاب المرشح الفائز طه ياسين جسام حمود جريمة الشروع بالقتل والحكم عليه حكماً قضائياً باتاً في (25-4-2024)، وشمل بعفو خاص ثم عاد وارتكب جريمة القتل العمد، لذلك وعليه قضت بإلغاء قرار مجلس المفوضين وإسقاط ترشيح طه ياسين حمود لفقده شرط النزاهة والسلوك الذي تقتضيه القوانين النافذة لتولي مهام السلطة التشريعية".
