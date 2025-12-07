العامري ووفد الاتحاد الوطني الكردستاني يؤكدان على قوة العراق الموحد وأهمية استقرار الاقليم

أكد الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري اليوم الأحد، ( 7 كانون الأول 2025 )، ووفدَ الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة قوباد طالباني على وحدة العراق.

وبحث الجانبان، بحسب بيان لمكتب العامري، "عمقَ العلاقة الاستراتيجية التاريخية بين منظمة بدر والاتحاد الوطني الكردستاني إضافة إلى استعراض العلاقة بين المركز والإقليم، وأهمية الاستقرار السياسي في إقليم كردستان لما له من انعكاس مباشر على استقرار العراق".

وأضاف البيان "كما ناقش الطرفان أبرز المستجدات السياسية والاستحقاقات الدستورية، ونجاح الانتخابات النيابية". وتابع "جرى التأكيد على أن قوة العراق الموحد هي قوة للجميع، وعلى الدعم الكبير للمشروع الوطني الهادف إلى تعزيز واستمرار استقرار البلاد".