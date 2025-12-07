المبعوث الامريكي لسوريا : "لا يوجد شيء اسمه مركزية، أو لامركزية، أو فيدرالية. هذه كلها أوهام لتلك الحكومات

أشاد المبعوث الأميركي الخاص الى سوريا توم باراك، اليوم الأحد، بتاريخ وأصالة الشعب العراقي.

وقال باراك في تصريح لوسائل إعلام أثناء مشاركته في منتدى الدوحة،: "لا يوجد مجتمع أكثر تعليماً وذو إرث وأصالة في العالم مثل العراقيين في بلاد الرافدين. نحن نترك الأمر برمته لكم لكي تقرروا بشأنه".

فيما يتعلق بشكل الحكم، بين المبعوث الأميركي: "لا يوجد شيء اسمه مركزية، أو لامركزية، أو فيدرالية. هذه كلها أوهام لتلك الحكومات التي خلقت هذه الأشياء. وجهة النظر الأميركية هي أنه يجب علينا ترك كل هذه القرارات للمنطقة".

وأشار باراك أيضاً إلى أنهم لا يتدخلون في قرارات شعوب المنطقة، قائلاً: "أياً كان القرار الذي تتخذونه، لديكم سياستكم، ولديكم ممارساتكم، ولديكم برلمان في وسط تلك العملية. نحن معجبون بتلك العملية ونتركها لكم لتقرروا بشأنها".