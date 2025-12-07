مفوضية الانتخابات تكشف عدد المرشحين المستبعدين

أعلنت مفوضية الانتخابات، عن استبعاد ستة مرشحين فائزين منذ انتهاء العملية الانتخابية التي جرت في 11 تشرين الثاني الماضي، فيما أكدت حدوث "متغيرات" في النتائج وتوزيع المقاعد.

وقال المستشار القانوني في المفوضية حسن سلمان، وفق قناة العراقية الإخبارية، إن "عدد المرشحين الذين تم استبعادهم منذ ما بعد الانتخابات ولغاية هذه اللحظة بلغ نحو 6 مرشحين"، موضحا أن "آخر حالة استبعاد جاءت نتيجة طعن في أهلية أحد المرشحين، ما أدى إلى نجاح الطعن واستبعاده".

وأضاف، أن "هناك متغيرات حقيقية طرأت على النتائج، حيث فقدت بعض القوائم مقاعد كانت محسوبة لها بعد استبعاد مرشحين فائزين"، كاشفاً عن "تغيير في كوتا النساء بمحافظة نينوى، حيث انتقل مقعد الكوتا من قائمة إلى أخرى، وتم استبدال المقعد بمرشح رجل في القائمة التي كانت تحوز الكوتا سابقاً".

وأوضح، أن "قرارات الاستبعاد المبنية على الطعون في الأهلية لا تستوجب إعادة فتح المحطات أو العد والفرز اليدوي"، مشيرا الى أن "أي إشارة أو طعن يرد إلى المفوضية قبل المصادقة النهائية من المحكمة الاتحادية سيتم دراسته من قبل مجلس المفوضين واتخاذ القرار اللازم بشأنه".