إيران تعلق على قرار العراق بعدم تصنيف حزب الله والحوثيين كمنظمات إرهابية

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الأحد ( 7 كانون الأول 2025 )، أن "التصنيفات التي تطلقها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية على حزب الله وأنصار الله لا أساس لها من الصحة ولا تمنحهم أي شرعية".

وأوضح بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "كل شعوب المنطقة والعالم تدرك أن حزب الله والجماعات المماثلة تقاتل دفاعاً عن حق تقرير المصير ومواجهة الاحتلال"، مؤكداً أن "هذه الجماعات تصنّف وفق القانون الدولي والأخلاق على أنها حركات تحرر وطني".

وأضاف: "التصنيفات التي أطلقتها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية خلال المئة عام الماضية على أي مجموعة سعت لتحرير بلادها لا تمت بأي صلة للشرعية".

ورداً على سؤال حول الخطأ الذي وقع في العراق بتصنيف حزب الله اللبناني وأنصار الله اليمني ضمن قوائم الإرهاب، قال بقائي: "عندما يصرح أعلى مسؤول تنفيذي في العراق (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني) بأن هذا خطأ إداري، فلا ينبغي لنا أن نتجاوز ذلك بالتصريحات. حزب الله يدافع عن حقوقه ويقاوم الاحتلال وفق القانون الدولي، وهذه التصنيفات لا تعكس بأي حال شرعية هذا التيار المشروع والقانوني".