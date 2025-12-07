الأخبار

النزاهة: الممارسات البيئية المخالفة ستُعامل كجرائم فساد


أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، ( 7 كانون الأول 2025 )، عن عزمها إدراج التجاوزات البيئية ضمن أولويات التحقيق باعتبارها "ممارسات فساد" تقع ضمن اختصاصها الجنائي.

وقال النائب الأول لرئيس الهيئة مظهر الجبوري، للوكالة الرسمية إن: "مشروع تعزيز التحكيم ومكافحة الفساد من أجل العدالة البيئية يكتسب أهمية قصوى كونه يعالج تحديات وجودية تواجه العراق، تتعلق بملفات البيئة والمياه والتغيرات المناخية"، مبيناً أن "الهيئة، وفي خطوة متفردة، ستعمل على تكييف التجاوزات البيئية قانونياً لتكون ضمن قضايا الفساد التي يحاسب عليها القانون".

وأضاف، أن "انطلاق المرحلة الثانية يأتي استكمالاً لنجاح المرحلة الأولى، حيث ستركز الهيئة جهودها على الأسباب الداخلية التي فاقمت المخاطر البيئية، وفي مقدمتها الممارسات الفاسدة"، مشيراً إلى أن "تجاهل رأي وزارة البيئة وعدم الاستحصال على موافقاتها الأصولية عند إنشاء بعض المشاريع الصناعية، يُعد أحد أشكال الفساد التي ستتصدى لها الهيئة بحزم وتضعها في صدارة أولوياتها التحقيقية".

وأوضح، أن "الربط بين التغيرات البيئية وعمل الهيئة جاء لوجود مؤشرات على أسباب تتعلق بالفساد الإداري والمالي".

وكشف الجبوري عن أن "وزارة البيئة حركت أكثر من 300 دعوى جزائية تتعلق بالتجاوزات، وتسعى الهيئة حالياً لمعالجة هذه القضايا بخصوصية عالية وتسليط الضوء عليها، لترسيخ مفهوم أن الإضرار بالبيئة هو ممارسة فاسدة تخضع للمساءلة القانونية الصارمة".

