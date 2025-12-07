طالباني يشيد بدور القضاء في نجاح الانتخابات وضمان الاستحقاقات

اشاد رئيس وزراء إقليم كردستان العراق قوباد طالباني، بدور القضاء في نجاح الانتخابات التي جرت في 11 تشرين الثاني الماضي وضمان إكمال الاستحقاقات.​

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان، "استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، اليوم الأحد، نائب رئيس وزراء إقليم كردستان السيد قوباد طالباني".

وأضاف البيان أنه "خلال اللقاء أشاد السيد قوباد طالباني بدور القضاء في نجاح الانتخابات البرلمانية وضمان إكمال الاستحقاقات الدستورية خلال المرحلة المقبلة".