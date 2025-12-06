مكتب المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني يعلن إيقاف استقبال الزوار مؤقتًا في النجف الاشرف

أصدر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله)، اليوم السبت، تنويهًا يؤكد فيه إيقاف استقبال الزوار مؤقتًا في منزله بمحافظة النجف الاشرف، دون تحديد مدة زمنية لاستئناف الزيارات.

وذكر المكتب في بيان أن صحة سماحة السيد السيستاني جيدة بحمد الله، وأنه تحت عناية ورعاية تامة، داعيًا المؤمنين إلى الاطمئنان وعدم الالتفات إلى الشائعات.

وأكد أن المرجعية العليا ستبقى كما عهدها الجميع "نورًا يهدي إلى الحق والصلاح ومصدر أمان للعراق والمسلمين".