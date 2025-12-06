الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مواطن تركي بشأن حادثة في مطار بغداد

كشفت وزارة الداخلية، اليوم السبت ( 6 كانون الأول 2025 )، تفاصيل التحقيق العاجل الذي وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بفتحه على خلفية ادعاء مواطن تركي بتعرضه لأخذ مبالغ مالية عند دخوله مطار بغداد الدولي.

وذكرت الوزارة في بيان أن "الوزير وجه بشكل فوري بفتح تحقيق حول الحادثة، بعد ادعاء المواطن التركي بتعرضه لابتزاز من قبل أحد العاملين في إجراءات الجوازات داخل المطار".

وأضافت أن "الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها فوراً، والتي شملت مراجعة كاميرات المراقبة والتدقيق مع المعنيين، وقد أظهرت النتائج أن ممثل إحدى الشركات المدنية العاملة داخل المطار هو من قام بهذا الفعل"، مؤكدة "عدم صلة منتسبي الجوازات أو أي من دوائر وزارة الداخلية بالحادثة".

وأكدت الوزارة أنها "اتخذت، فور التوصل إلى الحقيقة، الإجراءات القانونية اللازمة بحق ممثل الشركة عبر الجهات القضائية"، معتبرة أن "ما قام به يمثل إساءة لسمعة البلاد وتجاوزاً للقوانين عبر أخذ مبالغ مالية بغير وجه حق".

وشددت وزارة الداخلية "على التزام جميع منتسبيها بأعلى معايير المهنية في أداء الواجبات"، مؤكدة أنها "لن تتهاون مع أي محاولة لابتزاز المسافرين أو الإضرار بسمعة الدولة العراقية. كما دعت المواطنين والمسافرين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تُسجَّل داخل المنافذ الحدودية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق مرتكبيها".