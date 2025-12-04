توضيح قانوني حول إلغاء قرار تصنيف حزب الله والحوثيين كمنظمات إرهابية

أوضح الخبير القانوني عباس العقابي، اليوم الخميس، تفاصيل قرار إلغاء تصنيف حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثي كمنظمات إرهابية.

وقال العقابي في تصريح صحفي إن "القرار يجب أن يُصحح من الجهة الرئيسية التي أصدرته، إذا كان الخطأ فنيا أو لغويا أو سهوا، ثم يُعاد نشره في جريدة الوقائع العراقية".

وتابع، انه "بحسب المادة 8 من قانون جريدة الوقائع العراقية رقم 78 لسنة 1977 ان تصحيح الاخطاء المطبعية التي تقع عند النشر في بيان يصدر عن الجهة التي اصدرت الاصل، وينشر التصحيح في الوقائع العراقية".

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية إدراج حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثيين ضمن لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية في وقت سابق.

من جانبه، طالبت لجنة تجميد الأموال، برفع أسماء "حزب الله اللبناني" و"الحوثيين" من قائمة المنظمات الإرهابية التي نشرت في جريدة الوقائع الرسمية.