الحشد الشعبي يعالج مواد متفجرة في الانبار

عالجت قوة من الحشد الشعبي مواد متفجرة في الانبار.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان :" ان قوة من فوج اسناد اللواء 57 بالحشد الشعبي في الانبار ، نفذت واجبا امنيا تضمن العثور على مخلفات حربية.

واوضحت :" ان القوة ، بالتنسيق مع مكتب معالجة المتفجرات في هيت ومركز الدفاع المدني في البغدادي، عثرت على مواد متفجرة خطرة في صحراء الوضاحية ، تشكل تهديدا لامن المنطقة ، حيث جرت معالجة المواد واتلافها وفق الاجراءات الفنية السليمة وبصورة آمنة"