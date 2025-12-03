الأخبار

حالة الطقس: أمطار رعدية بدءاً من الجمعة


 

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار بدءاً من يوم الجمعة المقبل، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غداً الخميس سيكون الطقس غائماً جزئياً وأحياناً غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

كذلك توقعت الهيئة بحسب البيان، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 17، دهوك ونينوى 19، أربيل وديالى وكركوك 20، صلاح الدين 21، بغداد والأنبار 22، واسط وكربلاء المقدسة والمثنى 23، النجف الأشرف والبصرة والديوانية وميسان وبابل 24، وذي قار 25".

وأضاف، أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى".

كما لفت إلى، أن "السبت القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من المنطقة الوسطى ليلاً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، وتابع البيان، أن "الأحد القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر رعدية خفيفة إلى متوسطة الشدة خاصة في المنطقة الشمالية والأقسام الغربية من البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

