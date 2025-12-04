بيان من لجنة التجميد: إدراج أحزاب في "الوقائع العراقية" كان نتيجة النشر قبل التنقيح

أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين، اليوم الخميس، توضيحاً حول ما نُشر في الجريدة الرسمية "الوقائع العراقية" بشأن تصنيف كل من "حزب الله اللبناني" و "أنصار الله" (الحوثيين) كـ"جهات إرهابية" داخل العراق.

ذكرت اللجنة في بيان أنه إشارة إلى قرارها رقم (٦١ لسنة ٢٠٢٥)، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٨٤٨)، في 17/ 11/ 2025 والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي "داعش والقاعدة" الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم (١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١)، فقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين.

وأضافت أن موافقة الجانب العراقي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، لافتاً إلى أن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح.

وأكدت اللجنة أنه سيتم تصحيح ما نُشر في جريدة الوقائع العراقية بـ"رفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".