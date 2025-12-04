الشيخ الخزعلي يستقبل رئيس هيئة المساءلة والعدالة ويشيد بجهود دعم المسار الديمقراطي

استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم، رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، باسم البدري، الذي قدّم التهاني بمناسبة نجاح العملية الديمقراطية والنتائج المميزة التي حققتها حركة /الصادقون/ في الانتخابات.

وأشاد الشيخ الخزعلي خلال اللقاء ، بحسب بيان لمكتبه، بالجهود المبذولة في دعم المسار الديمقراطي. كما شدد على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وفق معايير الكفاءة والنزاهة والمسؤولية.