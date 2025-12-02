هيئة الحشد الشعبي: البدء بتأهيل مستشفى الشماعية في بغداد

صرّحت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، ببدء عملية تأهيل مستشفى الشماعية للأمراض النفسية والعقلية، بعد تداول صورا تبين واقع المستشفى المزري، إذ ذكرت الهيئة في بيان لها، إن "الحاج أبو فدك رئيس هيئة أركان الحشد وجّه أحمد عباس المالكي مدير الجهد الخدمي، للشروع بتأهيل مستشفى الشماعية في بغداد، وإنهاء الوضع المأساوي الذي يعانيه المرضى"، وأضافت الهيئة، أن "الكوادر ستباشر عملها يوم غد الأربعاء".

فيما تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور أظهرت عيش المرضى بظروف صعبة جدا، وخلو المستشفى من أبسط مقومات الحياة.