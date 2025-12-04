حكومة الإقليم تحقق في الاعتداء "غير الأخلاقي" على قبور مسيحيين في أربيل

أدان مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، ( 4 كانون الأول 2025 )، حادثة الاعتداء "غير الأخلاقية والتخريبية" التي استهدفت عدداً من قبور المواطنين المسيحيين في قضاء كويه في محافظة أربيل، مؤكداً رفضه القاطع لمثل هذه الأفعال.

وقال المكتب في بيان إن: "الحكومة تطالب المؤسسات المعنية بفتح تحقيق عاجل للكشف عن الجناة وإنزال العقوبات القانونية بحقهم،" مشيراً إلى أن "المقبرة ستُعاد تأهيلها بتوجيه مباشر من رئيس حكومة إقليم كردستان".

وأكد البيان، أن "المسيحيين يشكّلون جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع في كردستان، وأن إقليم كردستان كان ولا يزال نموذجاً للتعايش السلمي والوئام بين مختلف المكوّنات،" مشدداً على أن "الحكومة لن تسمح لأي جهة بالإخلال وبإفساد بهذا الواقع".