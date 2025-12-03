محافظة بغداد: فتح باب الاعتراض على النتائج الخاصة بتعيينات العقود

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الاعتراض على النتائج الخاصة بتعيينات العقود، حيث ذكرت المحافظة في بيان، إنه "تم فتح باب الاعتراض للراغبين بتقديم الطعون على النتائج الخاصة بتعيينات العقود، وذلك ضمن إطار الشفافية وضمان حقوق جميع المتقدمين".

كذلك أكدت المحافظة أن "فترة الاعتراض تمتد من تاريخ نشر هذا الإعلان ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 7 / 12 / 2025"، داعية جميع المتقدمين الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات إلى "الاستفادة من الفرصة الممنوحة ضمن السقف الزمني المحدد".

وأوضحت المحافظة أن "تقديم الاعتراضات سيتم حصراً عبر الرابط المخصص أدناه، بهدف تنظيم الإجراءات وضمان سرعة ودقة تدقيق الطلبات".

https://baghdad.gov.iq/index.php?news=6856