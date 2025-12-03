الأخبار

محافظة بغداد: فتح باب الاعتراض على النتائج الخاصة بتعيينات العقود


 

 

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، عن فتح باب الاعتراض على النتائج الخاصة بتعيينات العقود، حيث ذكرت المحافظة في بيان، إنه "تم فتح باب الاعتراض للراغبين بتقديم الطعون على النتائج الخاصة بتعيينات العقود، وذلك ضمن إطار الشفافية وضمان حقوق جميع المتقدمين".

كذلك أكدت المحافظة أن "فترة الاعتراض تمتد من تاريخ نشر هذا الإعلان ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 7 / 12 / 2025"، داعية جميع المتقدمين الذين لديهم ملاحظات أو اعتراضات إلى "الاستفادة من الفرصة الممنوحة ضمن السقف الزمني المحدد".

وأوضحت المحافظة أن "تقديم الاعتراضات سيتم حصراً عبر الرابط المخصص أدناه، بهدف تنظيم الإجراءات وضمان سرعة ودقة تدقيق الطلبات".

 

https://baghdad.gov.iq/index.php?news=6856

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة البيئة: مقترح لتطهير كامل الأراضي العراقية من الألغام
محافظة بغداد: فتح باب الاعتراض على النتائج الخاصة بتعيينات العقود
وزيرة الاتصالات تصل إلى أذربيجان لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية بين البلدين
هيئة التقاعد: استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين الجدد
وزارة التربية: منح صلاحية النقل والتنسيب للملاكات التعليمية والتدريسية إلى المديرين العامين
هيئة النزاهة: الحبس الشديد بحق مدير بلديات الأنبار سابقاً
قوات الحدود: إحباط تهريب 18 كغم من المخدرات عبر بالون غربي الأنبار
وزارة التربية: السماح للشباب حتى 22 عاماً بالعودة إلى مقاعد الدراسة
حالة الطقس: أمطار رعدية بدءاً من الجمعة
الأمن الوطني يهنئ ذوي الإعاقة ويؤكد التزام الجهاز برعايتهم وتمكينهم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك