الشيخ الخزعلي والسيد عبد المهدي يبحثان مستجدات المرحلة وتشكيل الحكومة

استقبل الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، في مكتبه ببغداد، رئيس الوزراء الاسبق عادل عبد المهدي.

وذكر بيان لمكتب الشيخ الخزعلي ، ان عبد المهدي قدم تهانيه للشيخ الخزعلي بمناسبة نجاح العملية الديمقراطية واتمام الاستحقاق الانتخابي، معرباً عن تقديره لما حققته حركة /الصادقون/ من حضور لافت ونتائج مميزة.

كما اكد الطرفان ضرورة الاسراع في استكمال مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة، بما ينسجم مع استحقاقات المرحلة، ويضمن اختيار شخصيات كفوءة وقادرة على مواجهة التحديات، وترسيخ الاستقرار السياسي وخدمة المواطن