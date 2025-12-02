الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء ( 2 كانون الأول 2025 )، جلسته الاعتيادية الـ48 برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث تطورات الأوضاع العامة ومتابعة الملفات الحكومية، إلى جانب مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء فقد أقرّ المجلس مبادرة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الخاصة بمنح قروض للعاطلين عن العمل المسجلين في قواعد بيانات الوزارة، لشراء سيارات حديثة لنقل الركاب بسعة تتراوح بين 11 و21 راكباً. وتتولى دائرة العمل والتدريب المهني إدارة المبادرة عبر صناديق المشاريع الصغيرة، بالتنسيق مع شركات نقل مؤهلة تقوم بتشغيل المركبات في نقل موظفي المؤسسات الحكومية والطلبة والمواطنين من خلال تطبيق إلكتروني مخصص. كما تتضمن الآلية اعتماد البطاقات المصرفية لصرف الأجور الشهرية واستحصال مبالغ الضمان الاجتماعي.

ووافق المجلس على استبدال الأراضي المحددة سابقاً في محافظة البصرة ضمن قرار (250 لسنة 2025) بأراضٍ بديلة في معسكر الشهيد وسام بمساحة 3150 دونماً، لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع بعد تعذر الاستفادة من المواقع السابقة.

وفي قطاع الطاقة، صادق المجلس على شروط التعاقد لإنشاء واستثمار محطة المسيّب الحرارية بقدرة 1220 ميغاواط في محافظة بابل، كما أقر تمديد عقود تجهيز الطاقة الكهربائية حتى 31 كانون الأول 2025، بما يشمل تجهيز المنطقة الشمالية. ووافق كذلك على إضافة ملحق لعقد محطة كهرباء الأنبار المركّبة يتضمن فتح اعتماد معزَّز لتغطية قيمة المحولات الذاتية لصالح الشركة المصنعة.

كما وافق مجلس الوزراء على توقيع وزارة النفط اتفاقية مبادئ لإنشاء مشروع طاقة متكامل في حقلي القيارة والنجمة في محافظة نينوى، مع اعتماد التعديلات القانونية اللازمة. وتابع المجلس مشروع خط سكك الحديد البصرة–شلامجة، حيث أقر رفع نسبة الاستقطاع إلى 15% من السلف المستحقة لشركة أماتيا الإسبانية لضمان التنفيذ واستيفاء خطاب الضمان.

وأقر المجلس تعديل القرار (245 لسنة 2019) بما ينسجم مع آليات وزارة الداخلية في تنظيم سمات الدخول، وبما يتوافق مع التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني في عمل مديرية شؤون الإقامة. كما صادق على توصيات لجنة الأمر الديواني (39 س لسنة 2025) لمعالجة أرصدة الحسابات التي فُقدت أولياتها خلال سيطرة عصابات داعش على محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين.

ووافق المجلس على تمكين المحافظات من تخصيص العقارات الواردة في قائمة جهاز الأمن الوطني لاستخدامها مكاتب ومراكز أمنية، أسوة بالدوائر الخدمية الأخرى.

وتابع المجلس استكمال المشاريع المتلكئة والبنى التحتية، حيث وافق على زيادة الاحتياط والكلفة الكلية لعدد من المشاريع، منها: المجمع السكني في البصرة/الصبخ، ومجسر مدخل كوركه جال في كركوك، ومشروع الأنبوب المغذي لمحطة كهرباء شط البصرة، ومشاريع إيصال الوقود للمشروعات الصناعية، بالإضافة إلى استكمال بناية الوقف الشيعي في كربلاء، وإنشاء البناية الإدارية لشركة الرشيد العامة/هيئة التصنيع الحربي، ومحطة ضخ الماء الخام مع الخط الناقل لمشاريع السوير والكرامة في المثنى، ومشروع ماء حصيبة الشرقية بطاقة 2000 م³/ساعة في الأنبار، والأعمال المتبقية لمشروع P2R ضمن مشروع ماء البصرة الكبير.