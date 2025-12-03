الأخبار

نائب وزير الخارجية الأمريكي لبارزاني: افتتاح أكبر قنصلية يعني "دعمنا لكردستان قوية ومستقرة


اجتمع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في أربيل مع مايكل ريغاس، نائب وزير الخارجية الأمريكي، .

وذكر بيان للحزب الديمقراطي، ان نائب وزير الخارجية الأمريكي عبر عن سعادته بزيارة إقليم كردستان، وهنأ بارزاني على نجاح انتخابات مجلس النواب، وكذلك الفوز الذي حققه الحزب الديمقراطي في العملية الانتخابية".

كما أعرب المسؤول الأمريكي وفقاً للبيان عن "شكره لدور ومكانة بارزاني في تقدُّم إقليم كردستان والتصدي للإرهاب وحماية استقرار وأمن المنطقة".

وأكد نائب وزير الخارجية الأمريكي "استمرار وتوسيع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان في جميع المجالات، فيما وصف افتتاح أكبر قنصلية أمريكية في أربيل بأنه خطوةً مهمة، مشدداً على أن افتتاح أكبر قنصلية في إقليم كردستان رسالةٌ واضحة بأن الولايات المتحدة تقف مع إقليم كردستان قوي ومستقر وآمن ومزدهر".

وأشار إلى، أن "أمن واستقرار الإقليم أمر مهم لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأن الولايات المتحدة تدعم الإقليم في هذا الإطار".

و أدان المسؤول الأمريكي في معرض حديثه، بشدة الهجوم الذي تعرض له حقل كورمور، مطالباً بوضع حدّ لهذه الأعمال التخريبية.

من جانبه، وصف بارزاني الافتتاح بـ"اليوم التاريخي في العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان بافتتاح أكبر قنصلية أمريكية في الإقليم".

وفي جزء آخر من حديثه، سلّط بارزاني الضوء على تاريخ من الاضطهاد تعرّض له شعب كردستان على يد الأنظمة المتعاقبة في العراق" مبينا أن "الفرص التي اُتيحت لشعب كردستان خلال الانتفاضة، والدور الذي قامت به الولايات المتحدة ومجلس الأمن في إنشاء منطقة حظر الطيران لحماية كردستان، مكّنت الإقليم من اغتنام هذه الفرصة وبناء عملية ديمقراطية عبر الانتخابات، وتشكيل الحكومة والبرلمان ومؤسسات إقليم كردستان".

وتطرق بارزاني إلى الدور المهم الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في الحرب ضد إرهابيي داعش، مؤكداً أن قوات بيشمركة كردستان قدّمت تضحيات جمّة وعدداً كبيراً من الشهداء في تلك الحرب، ولكن لولا دعم الولايات المتحدة لكانت الخسائر أكبر بكثير.

وأشاد بارزاني بالدور المهم للولايات المتحدة في المنطقة، معرباً عن شكر وتقدير شعب كردستان للولايات المتحدة، وأكد أن شعب كردستان شعبٌ وفيّ ويشعر بالعرفان تجاه التآزر والمساندة التي قدمتها أمريكا له، كما أبدى دعمه لتعزيز وتمتين العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
القوات الامنية تلقي القبض على اربعة من تجار ومروجي المخدرات في بغداد
وزير الخارجية: الإصلاحات المالية والمصرفية ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً
هيئة الإعلام والاتصالات تطلق حملة وطنية لمكافحة الابتزاز الإلكتروني
الداخلية تعلن مشاركة أمن الملاعب في تنظيم الجماهير العراقية المتواجدة في قطر
نائب وزير الخارجية الأمريكي لبارزاني: افتتاح أكبر قنصلية يعني "دعمنا لكردستان قوية ومستقرة
الحشد ينشر مفارز متفجرات على مداخل ديالى لتعزيز الأمن
مصادر مطلعة : القيادات السنية ستجتمع غدا للوصول إلى موقف موحد بشأن مرشح رئاسة مجلس النواب
ضبط منتحل صفة طبيب وإغلاق مركز تجميل مخالف في المنصور
وزارة البيئة: مقترح لتطهير كامل الأراضي العراقية من الألغام
محافظة بغداد: فتح باب الاعتراض على النتائج الخاصة بتعيينات العقود
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك