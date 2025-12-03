نائب وزير الخارجية الأمريكي لبارزاني: افتتاح أكبر قنصلية يعني "دعمنا لكردستان قوية ومستقرة

اجتمع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، في أربيل مع مايكل ريغاس، نائب وزير الخارجية الأمريكي، .

وذكر بيان للحزب الديمقراطي، ان نائب وزير الخارجية الأمريكي عبر عن سعادته بزيارة إقليم كردستان، وهنأ بارزاني على نجاح انتخابات مجلس النواب، وكذلك الفوز الذي حققه الحزب الديمقراطي في العملية الانتخابية".

كما أعرب المسؤول الأمريكي وفقاً للبيان عن "شكره لدور ومكانة بارزاني في تقدُّم إقليم كردستان والتصدي للإرهاب وحماية استقرار وأمن المنطقة".

وأكد نائب وزير الخارجية الأمريكي "استمرار وتوسيع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان في جميع المجالات، فيما وصف افتتاح أكبر قنصلية أمريكية في أربيل بأنه خطوةً مهمة، مشدداً على أن افتتاح أكبر قنصلية في إقليم كردستان رسالةٌ واضحة بأن الولايات المتحدة تقف مع إقليم كردستان قوي ومستقر وآمن ومزدهر".

وأشار إلى، أن "أمن واستقرار الإقليم أمر مهم لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأن الولايات المتحدة تدعم الإقليم في هذا الإطار".

و أدان المسؤول الأمريكي في معرض حديثه، بشدة الهجوم الذي تعرض له حقل كورمور، مطالباً بوضع حدّ لهذه الأعمال التخريبية.

من جانبه، وصف بارزاني الافتتاح بـ"اليوم التاريخي في العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان بافتتاح أكبر قنصلية أمريكية في الإقليم".

وفي جزء آخر من حديثه، سلّط بارزاني الضوء على تاريخ من الاضطهاد تعرّض له شعب كردستان على يد الأنظمة المتعاقبة في العراق" مبينا أن "الفرص التي اُتيحت لشعب كردستان خلال الانتفاضة، والدور الذي قامت به الولايات المتحدة ومجلس الأمن في إنشاء منطقة حظر الطيران لحماية كردستان، مكّنت الإقليم من اغتنام هذه الفرصة وبناء عملية ديمقراطية عبر الانتخابات، وتشكيل الحكومة والبرلمان ومؤسسات إقليم كردستان".

وتطرق بارزاني إلى الدور المهم الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في الحرب ضد إرهابيي داعش، مؤكداً أن قوات بيشمركة كردستان قدّمت تضحيات جمّة وعدداً كبيراً من الشهداء في تلك الحرب، ولكن لولا دعم الولايات المتحدة لكانت الخسائر أكبر بكثير.

وأشاد بارزاني بالدور المهم للولايات المتحدة في المنطقة، معرباً عن شكر وتقدير شعب كردستان للولايات المتحدة، وأكد أن شعب كردستان شعبٌ وفيّ ويشعر بالعرفان تجاه التآزر والمساندة التي قدمتها أمريكا له، كما أبدى دعمه لتعزيز وتمتين العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.