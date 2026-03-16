الأخبار

مديرية المرور العامة تعلن تفاصيل خطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك


 

 

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل خطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك، فيما أشارت الى أنها لا تتضمن أي قطع للطرق، حيث ذكر مدير إعلام وعلاقات المديرية، العقيد حيدر الوائلي للوكالة الرسمية، إن "مديرية المرور العامة ستقوم بعدة مهام خلال خطة عيد الفطر المبارك ،ومنها انتشار الدوريات ضمن المراكز التجارية والترفيهية، وكذلك ستشارك الكوادر الإدارية في خطة العيد لمعالجة الزخم الموجود بسبب ذهاب العوائل إلى المناطق الترفيهية، وبالتالي ستكون هناك انسيابية ممكنة ضمن شوارع العاصمة بغداد وبقية المحافظات". 

وأضاف، أن "توجيهات وزير الداخلية ومدير المرور العام تضمنت تكثيف الجهود خلال عيد الفطر المبارك ونحن مستمرون بسحب الكثافات ضمن هذه الخطة في أغلب شوارع العاصمة"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد هنالك أي قطع للطرق ضمن هذه الخطة، بل ستكون هناك انسيابية في حركة السير".

 كما أوضح أن "مفارز مديرية المرور العامة تعمل باستخدام التكنولوجيا الحديثة"، مؤكداً على "أهمية التزام المواطن بالتعليمات الضرورية التي تقلل نسب الحوادث المرورية ضمن شوارع بغداد وبقية المحافظات".

 فيما دعا الوائلي، سائقي المركبات إلى "الالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية في داخل المدن"، منوهاً بأنه "ستكون هناك حصة أكبر لمفارز الطرق الخارجية المنتشرة على الشوارع بشكل عام، حيث ستقوم بعدة إجراءات وممارسات مرورية ضمن هذه الشوارع".

مدينة حلبجة تستذكر القصف بالأسلحة الكيمياوية من قبل النظام المباد
وزارة البيئة تعلن قرب دخول 20 محطة لمراقبة نوعية الهواء إلى الخدمة
الإعلام الأمني: إعفاء آمري القواطع وضباط الاستخبارات في قاطع الرضوانية
البرلمان يعلن عن جدول اعمال جلسته القادمة
الموارد المائية تنفي وجود قوات أجنبية داخل سد الموصل
النائب السابق عباس السروط يتحدث عن ثلاثة اسباب لـ"فشل مغامرة واشنطن" بفتح مضيق هرمز بالقوة - عاجل
البرلمان يقرر استضافة مسؤولين بشأن تصدير النفط إلى موانئ جيهان
وزارة التربية: استمرار منح المخصصات الجامعية للملاكات من حملة الشهادات العليا
هيئة النزاهة: نتائج المتابعة الميدانية لتدابير المؤسسات ذات العلاقة بمنع الاحتكار وافتعال الأزمات
التعليقات
Dhia Taher : السيد الوزير الطاقة في بريطانيا عندما لا تتوفر قوانيين دولية لدى امريكا وإسرائيل تلجا امريكا ومعھا إسرائيل ...
الموضوع :
بريطانيا: لن نشارك في حرب لا أهداف واضحة لها وخطتنا خفض التصعيد
Dhia Taher : استاذ انت مريض بالاخبار يقولون عليك لديك رعشھ مثل جورج دبليوا بوش الصغير ...
الموضوع :
وزير الحرب الأمريكي: نعمل وفق خطة لتدمير القدرات العسكرية الإيرانية
سامي جواد : نسيت ان انبه ان حتى الدولة العثمانية المستبدة هي أيضا من أوربا ...
الموضوع :
تاريخ اسود للارهاب الاوربي في الوطن العربي
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
