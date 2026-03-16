مديرية المرور العامة تعلن تفاصيل خطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاثنين، عن تفاصيل خطتها الخاصة بعيد الفطر المبارك، فيما أشارت الى أنها لا تتضمن أي قطع للطرق، حيث ذكر مدير إعلام وعلاقات المديرية، العقيد حيدر الوائلي للوكالة الرسمية، إن "مديرية المرور العامة ستقوم بعدة مهام خلال خطة عيد الفطر المبارك ،ومنها انتشار الدوريات ضمن المراكز التجارية والترفيهية، وكذلك ستشارك الكوادر الإدارية في خطة العيد لمعالجة الزخم الموجود بسبب ذهاب العوائل إلى المناطق الترفيهية، وبالتالي ستكون هناك انسيابية ممكنة ضمن شوارع العاصمة بغداد وبقية المحافظات".

وأضاف، أن "توجيهات وزير الداخلية ومدير المرور العام تضمنت تكثيف الجهود خلال عيد الفطر المبارك ونحن مستمرون بسحب الكثافات ضمن هذه الخطة في أغلب شوارع العاصمة"، مشيراً إلى أنه "لا يوجد هنالك أي قطع للطرق ضمن هذه الخطة، بل ستكون هناك انسيابية في حركة السير".

كما أوضح أن "مفارز مديرية المرور العامة تعمل باستخدام التكنولوجيا الحديثة"، مؤكداً على "أهمية التزام المواطن بالتعليمات الضرورية التي تقلل نسب الحوادث المرورية ضمن شوارع بغداد وبقية المحافظات".

فيما دعا الوائلي، سائقي المركبات إلى "الالتزام بالتعليمات والقوانين المرورية في داخل المدن"، منوهاً بأنه "ستكون هناك حصة أكبر لمفارز الطرق الخارجية المنتشرة على الشوارع بشكل عام، حيث ستقوم بعدة إجراءات وممارسات مرورية ضمن هذه الشوارع".