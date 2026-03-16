وزارة البيئة تعلن قرب دخول 20 محطة لمراقبة نوعية الهواء إلى الخدمة

أعلنت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، عن قرب دخول 20 محطة لمراقبة نوعية الهواء إلى الخدمة، فيما أشارت الى إغلاق أكثر من 184 موقع صهر مخالفاً في بغداد، حيث ذكر وكيل الوزير، جاسم الفلاحي للوكالة الرسمية، إن "الوزارة تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على البيئة والحد من تلوث الهواء في بغداد ومدن العراق"، مبينا ان "الوزارة أغلقت أكثر من 184 موقع صهر في بغداد، إضافة الى 380 نشاطاً مخالفاً، واتخذت الإجراءات القانونية بحق أصحابها".

كذلك لفت الى ان "وزارة البيئة تعاني منذ عام 2012 من عدم تعيين أي موظف جديد، لاسيما وأن عدداً كبيراً من كوادر الوزارة أُحيلوا على التقاعد بسبب بلوغهم السن القانونية"، منوهاً بأن "إجمالي عدد موظفي الوزارة في عموم العراق يقل عن 2500 موظف، وهو عدد لا يتناسب مع حجم التحديات البيئية التي تتطلب رفداً أكبر بالكوادر"، وتابع أنه "تمت مخاطبة رئاسة الوزراء لاستقطاب خريجي كليات هندسة البيئة وعلوم البيئة وتقنيات البيئة والطاقات المتجددة"، مؤكداً "الحاجة الماسة الى كوادر متخصصة، وهو ما يتطلب أيضاً تخصيصات مالية".

وأضاف ان "الوزارة مستمرة بالعمل من خلال التمويل الدولي لمحاولة سد الفجوة المالية، بهدف إنشاء منظومات مراقبة ومحطات لقياس نوعية الهواء".

كما أشار الى ان "البنك المركزي قدم دعماً مهماً في هذا المجال، فضلاً عن وجود مشروع لتأهيل محطات قياس تلوث الهواء، ومن المؤمل أن تدخل الخدمة خلال شهرين". فيما أكد على "استكمال نشر 20 محطة لمراقبة نوعية الهواء"، منوهاً بأنها "خطوة مهمة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة عن واقع التلوث في البلاد".