ضبط 240 ختماً غير مرخصة لأسماء أدوية بشرية في منفذ طريبيل

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، ضبط 240 ختماً لأسماء أدوية بشرية في منفذ طريبيل الحدودي.

وذكر بيان للهيئة، أن "مديرية منفذ طريبيل الحدودي تمكنت، وبالتعاون مع مركز الجمرك والدوائر الساندة، من القبض على سائق عجلة أجرة بحوزته حقيبة سفر تحتوي على أختام تحمل أسماء شركات دوائية مختلفة، يبلغ عددها (240) ختماً، مُرسلة بصورة بريد من مكتب سياحي من دون حصولها على موافقات وزارة الصحة العراقية".

وأشار إلى، أنه "تم تنظيم محضر ضبط، وإحالة السائق والعجلة والمضبوطات إلى مركز شرطة جمرك طريبيل، لغرض عرض الموضوع على أنظار قاضي تحقيق الرطبة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".