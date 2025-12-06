كشف مصدر امني، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة حول اشتباكات البيشمركة والكوماندوز في السليمانية.

وقال المصدر ان "قوات البيشمركة المتواجدة عند حاجز بني مكان في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، اوقفت عجلة مدنية تقل عناصر من قوات الكوماندوز وطالبتهم بابراز هوياتهم الا ان عناصر الكوماندوز رفضوا لم يخضعوا للاوامر وتحول ذلك الى مشادات كلامية لتتطور الى اشتباكات مسلحة بين الطرفين".

وأضاف ان "الجهات العليا تدخلت وتمت محاسبة المخالفين في الحال".

وافاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم السبت، باندلاع اشتباكات بين البيشمركة والكوماندوز في السليمانية.

وقال المصدر ان "اشتباكات مسلحة اندلعت بين البيشمركة وقوات الكوماندوز عند حاجز بني مكان في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية شمال العراق".

وأضاف ان "الاشتباكات اسفرت في حصيلة أولية عن مقتل وإصابة 3 من البيشمركة". وتابع انه "تم اغلاق سيطرة "بانی مەقان" بالقرب من جمجمال بسبب الاشتباكات".