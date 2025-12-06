الأخبار

رئيس الوزراء الهولندي يزور بغداد شباط المقبل


أعلنت وزارة الخارجية مساء، اليوم السبت ( 6 كانون الأول 2025 )، أن رئيس الوزراء الهولندي سيزور بغداد في شهر شباط المقبل، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة.

وذكر إعلام الخارجية في بيان أن "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، التقى نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في هولندا، مارسيل دي فينك، على هامش أعمال منتدى الدوحة في نسخته الـ23".

وأضاف البيان أن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقدم دي فينك تهانيه بنجاح العملية الانتخابية في العراق، فيما أكد الوزير أن الانتخابات جرت بسلاسة عالية وبدقة وتنظيم، مشيراً إلى أن هذا النجاح يعكس تقدّم التجربة الديمقراطية في البلاد".

كما استعرض الوزير "الحراك السياسي الجاري لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً حرص جميع الأطراف على تعزيز الاستقرار السياسي".

وتابع أن "اللقاء تناول الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهولندي إلى بغداد، والتي ستشهد توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والمياه والزراعة، إضافة إلى الاطلاع على الأعمال الجارية في ميناء الفاو الكبير في البصرة، حيث تشارك شركات هولندية في مشروع مشترك لتطوير الأرصفة والبنى التحتية".

كما بحث الجانبان وفقاً للبيان "تطورات الأوضاع الإقليمية، ولا سيما ملف إيران، مؤكدين ضرورة اعتماد الحوار لتحقيق الاستقرار، مع الإشارة إلى الدور المهم الذي يضطلع به العراق في تعزيز الأمن الإقليمي والحفاظ على التوازن في المنطقة".

