الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
الأخبار
الشيخ جلال الدين الصغير : العام القادم حافل بالمتغيرات المصيرية فكونوا على مستوى التحديات فسنن تحقيق الفرج حازمة فكونوا رجالها
وكالة انباء براثا
97
2025-12-06
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ جلال الدين الصغير : العام القادم حافل بالمتغيرات المصيرية فكونوا على مستوى التحديات فسنن تحقيق الفرج حازمة فكونوا رجالها
جامعة الموصل تصدر بياناً بشأن أنباء وفاة طالبة في الأقسام الداخلية
تفاصيل جديدة حول اشتباكات البيشمركة والكوماندوز
رئيس الوزراء الهولندي يزور بغداد شباط المقبل
كتائب سيد الشهداء تنفي الاتهامات بضلوعها في أحداث خبات
الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مواطن تركي بشأن حادثة في مطار بغداد
اشتباكات بين البيشمركة والكوماندوز في السليمانية واغلاق سيطرة "بانی مەقان" قرب جمجمال
مكتب المرجع الديني الكبير السيد علي السيستاني يعلن إيقاف استقبال الزوار مؤقتًا في النجف الاشرف
ضبط 240 ختماً غير مرخصة لأسماء أدوية بشرية في منفذ طريبيل
وزارة الاتصالات : الممثل الرسمي للوزارة في لجنة تجميد أموال الإرهابيين لم يكن حاضراً في الجلسة الأخيرة
الاكثر مشاهدة في (
الأخبار
)
72 ساعة
توضيح قانوني حول إلغاء قرار تصنيف حزب الله والحوثيين كمنظمات إرهابية
366
نائب وزير الخارجية الأمريكي لبارزاني: افتتاح أكبر قنصلية يعني "دعمنا لكردستان قوية ومستقرة
352
مصادر مطلعة : القيادات السنية ستجتمع غدا للوصول إلى موقف موحد بشأن مرشح رئاسة مجلس النواب
325
اللواء 30 بالحشد يستجيب لمناشدة اهالي بعشيقة ويرفع مخلفات داعش الارهابي
318
وزير الخارجية: الإصلاحات المالية والمصرفية ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً خارجياً
310
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر
: انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع
:
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر
: والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع
:
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي
: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع
:
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي
: الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع
:
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر
: انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع
:
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر
: حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع
:
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله
: اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع
:
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي
: العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع
:
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي
: الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
ولي
: بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع
:
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك