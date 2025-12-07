بالأسماء.. المفوضية تستبعد 9 مرشحين فائزين في الانتخابات

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الاحد ( 7 كانون الأول 2025 )، عن استبعاد نحو ستة مرشحين منذ انتهاء العملية الانتخابية وحتى الآن، مؤكدة حدوث "متغيرات حقيقية" في النتائج وتوزيع المقاعد.

وقال المستشار القانوني في المفوضية حسن سلمان في تصريح صحفي، إن "عدد المرشحين الذين تم استبعادهم منذ ما بعد الانتخابات ولغاية هذه اللحظة بلغ نحو 6 مرشحين"، مبيناً أن "آخر حالة استبعاد جاءت نتيجة طعن في أهلية أحد المرشحين، ما أدى إلى نجاح الطعن واستبعاده".

وأضاف أن "هناك متغيرات حقيقية طرأت على النتائج، حيث فقدت بعض القوائم مقاعد كانت محسوبة لها بعد استبعاد مرشحين فائزين"، كاشفاً عن "تغيير في كوتا النساء بمحافظة نينوى، حيث انتقل مقعد الكوتا من قائمة إلى أخرى، وتم استبدال المقعد بمرشح رجل في القائمة التي كانت تحوز الكوتا سابقاً".

وأوضح أن "قرارات الاستبعاد المبنية على الطعون في الأهلية لا تستوجب إعادة فتح المحطات أو العد والفرز اليدوي".

وأكد أن "أي إشارة أو طعن يرد إلى المفوضية قبل المصادقة النهائية من المحكمة الاتحادية سيتم دراسته من قبل مجلس المفوضين واتخاذ القرار اللازم بشأنه".

والمرشحون الفائزون المستبعدون، هم:

1. نجم الجبوري – نينوى

2. مهند جبار عذاب الخزرجي – بغداد / منظمة بدر

3. أحمد أسعد زين العابدين سمين – صلاح الدين / تحالف صلاح الدين الموحّد

4. يونس قاسم شغاتي – بغداد / تحالف الحسم الوطني

5. هبة توفيق حمزة – بغداد / تحالف الحسم الوطني

6. نهاد فيصل عطاالله عباس – الأنبار / تحالف السيادة – تشريع

7. نوفل شريف جودت – بغداد

8. خضير عليوي جبار ركاض – نينوى / تحالف الحسم الوطني

9. طه المجمعي – ديالى / حزب السيادة