انتهاء أزمة البنزين في البصرة بعد وصول شحنة جديدة وتزويد المحطات

أعلن ، عضو مجلس محافظة البصرة الدكتور شكر محمود العامري، عن وصول شحنة جديدة من البنزين إلى المحافظة عبر باخرة تم تفريغ حمولتها بالكامل، الأمر الذي أسهم في انتهاء أزمة البنزين في البصرة ابتداءً من اليوم.

وقال العامري في تصريح صحفي ، الجمعة. أنه تم تزويد عدد من محطات الوقود في المحافظة بالبنزين المحسّن والممتاز، مبينا ان المحطات التي تسلمت الوقود ،محطة الجبيلة المؤجرة ، و الجزائر المؤجرة و الجمهورية المؤجرة،و المدينة الرياضية المشيّدة، و بوابة الرميلة المشيّدة ،و كرمة علي المشيّدة، و جلفار المشيّدة، و جنة البصرة المشيّدة، و دينار المشيّدة ، لؤلؤة البصرة المشيّدة ، ومحطة لارسا المشيّدة.

واضاف :" يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المباشرة لمعالجة النقص الحاصل في الوقود وضمان استقرار التجهيز للمواطنين.

وشهدت محافظة البصرة أزمة في الوقود المحسن والعادي بسبب عدم تجهيز محطات الوقود بالبنزين