الأخبار

زوجة شهيد تتهم ضباطاً بابتزازها و"المساومة على شرف بناتها" مقابل إنجاز معاملة


انتشر، اليوم الجمعة (5 كانون الأول 2025)، مقطع فيديو صادم يظهر زوجة أحد الشهداء وهي تصرخ وتبكي بحرقة، متهمةً عدداً من الضباط والمنتسبين بـ"ابتزازها والمساومة على شرف بناتها" مقابل السير بمعاملة زوجها الذي استشهد خلال العمليات الإرهابية.

وتظهر السيدة في الفيديو وهي تتحدث بصوت مرتجف عن معاناة طويلة داخل إحدى الدوائر، مؤكدة أن معاملتها "تُركت معلّقة عمداً"، وأنها تعرّضت—بحسب ما قالت—لمساومات غير أخلاقية، في مشهد أثار غضباً عارماً بين المواطنين.

الفيديو أثار ردود فعل غاضبة وساخطة، إذ اعتبر ناشطون أن مجرد طرح مثل هذا الاتهام يُعد "فضيحة أخلاقية مدوية" تستوجب تدخلاً حكومياً فورياً، مطالبين بالكشف عن الضباط المتورطين—إن ثبتت صحة الادعاءات—ومحاسبتهم علناً.

ورأى معلقون أن ما جرى يمثل "انتهاكاً لا يُغتفر لحرمة الشهداء وعوائلهم"، مؤكدين أن المؤسسة التي يُفترض أن تكرّم عائلة الشهيد لا يمكن أن تتحول إلى مكان للابتزاز والإهانات.

ويحذر مراقبون من أن مثل هذه الحوادث، إن لم تُواجه بحزم، ستُفقد ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، خصوصاً عندما تتعلق بملفات إنسانية تخص عوائل قدّمت تضحيات كبرى من أجل البلد.

حتى لحظة نشر هذا الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي حول مضمون الفيديو، فيما تتصاعد المطالبات بفتح تحقيق عاجل وشفاف يكشف الحقائق كاملة ويضع حداً لأي تجاوز يستهدف كرامة ذوي الشهداء.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
انتهاء أزمة البنزين في البصرة بعد وصول شحنة جديدة وتزويد المحطات
إتلاف نحو ثلاثة أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في عويريج وأبو غريب
زوجة شهيد تتهم ضباطاً بابتزازها و"المساومة على شرف بناتها" مقابل إنجاز معاملة
المنتجات النفطية تحذر من "خلط الأوراق": البطاقة الإلكترونية تحمي حصة المواطن من التزوير
اللواء 30 بالحشد يستجيب لمناشدة اهالي بعشيقة ويرفع مخلفات داعش الارهابي
إلقاء القبض على متهم بخطف فتاة في بعقوبة
وزارة الصحة تصدر توضيحاً بشأن ما تم عرضه عن مستشفى الرشاد التعليمي
رئاسة الجمهورية تنفي مصادقتها على قرار اعتبار أنصار الله وحزب الله اللبناني "جماعة إرهابية"
مفوضية الانتخابات تحدّد آلية منح مقعد المرشح المستبعد وموعد إطلاق مكافأة موظفي الاقتراع
توضيح قانوني حول إلغاء قرار تصنيف حزب الله والحوثيين كمنظمات إرهابية
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك