رئاسة الجمهورية تنفي مصادقتها على قرار اعتبار أنصار الله وحزب الله اللبناني "جماعة إرهابية"

نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة، مصادقتها على قرار اعتبار أنصار الله وحزب الله اللبناني "جماعة إرهابية"، حيث ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، إنها "تنفي علمها أو مصادقتها على قرار اعتبار جماعة أنصار الله، وحزب الله اللبناني جماعة إرهابية، وتجميد الأصول والأموال العائدة إليهم".

وأضافت أن "مثل هذه القرارات لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية"، موضحة أن "ما يرسل إليها للتدقيق والمصادقة والنشر هي القوانين التي يصوت عليها مجلس النواب والمراسيم الجمهورية، أما قرارات مجلس الوزراء وقرارات لجنة تجميد أموال الإرهابيين وقرارات لجنة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة عن أي جهة لا ترسل إلى رئاسة الجمهورية".

وتابعت أن "رئاسة الجمهورية لم تطلع أو تعلم بقرار اعتبار أنصار الله، وحزب الله جماعة إرهابية وتجميد أموالهم إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".