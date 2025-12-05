الأخبار

وزارة الصحة تصدر توضيحاً بشأن ما تم عرضه عن مستشفى الرشاد التعليمي


أصدرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن ما تم عرضه عن مستشفى الرشاد التعليمي، إذ ذكرت الوزارة في بيان، أن "تصوير البرنامج المتداول جرى بتاريخ 27 تشرين الأول، أي قبل نحو 40 يوماً"، مشيرةً إلى أن "ما أثير مؤخراً من معلومات غير دقيقة ومغالطات يمثل ظلماً لجهود آلاف الملاكات العاملة في مستشفى الرشاد (الشماعية)، التي تُعد دار إيواء إضافةً إلى كونها مؤسسة علاجية".

كذلك أوضحت الوزارة أن "الإعلامي نفسه وشهادات العديد من المرضى أبرزت بوضوح جودة الرعاية المقدمة وتوفر الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها التشخيص والعلاج، وهما جوهر عمل وزارة الصحة"، مبينة أن "المستشفى يضم نحو 1500 نزيل، نصفهم تقريباً تماثل للشفاء لكن ذويهم يرفضون استلامهم، ما يحوّل المستشفى إلى دار إيواء تتطلب دعم جهات أخرى ومنظمات المجتمع المدني".

وأضافت أن "وظيفة وزارة الصحة الأساسية هي التشخيص والعلاج، ولم يُوثّق أي تقصير في هذين الجانبين والدليل تماثل آلاف الحالات للشفاء التام"، مبينة أن "نحو 150 نزيلاً مجهولو الهوية ولا يمتلكون مستمسكات رسمية، إذ نُقلوا للمستشفى من جهات أمنية أو غيرها".

وتابعت أن "المستشفى يضم قسماً خاصاً بالحالات الجنائية (محكومون يعانون اضطرابات نفسية)، ما يزيد من صعوبة التعامل مع بعض الحالات"، لافتة إلى أن "المستشفى يضم 24 ردهة وقاعة بحالة جيدة جداً، باستثناء ردهتين قديمتين قيد الإزالة والإعمار، مع الإشارة إلى أن بعض المرضى يميلون للانزواء أو التنقّل ومحاولة الهروب، وتتم إعادتهم إلى أماكن رقودهم باستمرار".

وأكدت الوزارة أن "التغذية في أعلى مستوياتها بواقع 4–5 وجبات يومياً تحتوي اللحوم والألبان وأصنافاً متنوعة، ولم يُسجل وجود أي حالات هزال أو سوء تغذية، وأن الوزارة تعمل على توفير الملابس الصيفية والشتوية والداخلية للنزلاء، إضافة إلى خدمات الحلاقة والاستحمام، مع شكر الجهات الداعمة والمتطوعين الذين يساندون في بعض المهام"، مشيرة إلى أن "مؤسسة الرشاد تضم ملاعب ومشاغل ومراسم ومسارح ومرافق ترفيهية متعددة للنزلاء، كما يحتوي المستشفى أيضاً أقسام طوارئ وردهات للحالات المرضية العامة (غير النفسية)، ولم يُسجل أي تقصير في هذا الجانب".

فيما ختمت الوزارة بالقول: إن "ما حدث من إعادة نشر لصور وفديوات قديمة، والتركيز على السلبية هنا أو هناك قد تكون موجودة في مؤسسة غير صحية أخرى، دون الرؤية الشاملة للصورة كاملةً يعتبر تجنياً وظلماً لجهود آلاف الملاكات الصحية والطبية والتمريضية والهندسية والإدارية المتفانية في تقديم الخدمة".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
