مفوضية الانتخابات تحدّد آلية منح مقعد المرشح المستبعد وموعد إطلاق مكافأة موظفي الاقتراع

حددت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، اليوم الجمعة، آلية منح مقعد المرشح المستبعد وموعد إطلاق مكافأة موظفي الاقتراع، حيث ذكر المستشار القانوني لمفوضية الانتخابات حسن سلمان للوكالة الرسمية، إنه "في حال استبعاد المرشح وحجب أصواته قد يؤثر على المجموع العام الذي يؤهل الكتلة للحصول على مقعد فإن المقعد ينتقل إلى كتلة أخرى، أما في حالة عدم تأثيره الاستبعاد على المجموع العام الذي يؤهل الكتلة للحصول على مقعد يبقى المقعد لنفس الكتلة ويحل محله أعلى الخاسرين كما حدث بالنسبة للمرشح مهند الخزرجي في كتلة بدر".

وبخصوص موعد إطلاق مكافأة المراقبين أوضح سلمان أن "هذا الأمر فيه جنبة مالية خاصة ويتم البت به بعد انتهاء العملية الانتخابية والمصادقة على أسماء المرشحين الفائزين من قبل المحكمة الاتحادية"، لافتا الى أن "الموعد يتم التصريح عنه أما من وزارة المالية او من قبل المفوضية".