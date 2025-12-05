أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة ( 5 كانون الاول 2025 )، إلقاء القبض على متهم بخطف فتاة في بعقوبة بعد عملية نوعية ومتابعة استمرت ثلاثة أشهر.

وقالت القيادة في بيان إنه "بتاريخ 12/9/2025 ورد بلاغ عن اختفاء إحدى الفتيات من إحدى مناطق قضاء بعقوبة، وعلى الفور وجّه قائد شرطة ديالى بتشكيل فريق عمل متخصص من ضباط مكافحة إجرام ديالى/شعبة مكافحة الخطف، لمتابعة تفاصيل الحادثة وكشف ملابساتها".

واضاف أن "الفريق باشر مهامه بمتابعة دقيقة ومستمرة لكل ما يرتبط بالقضية، وتمكن من تشخيص أحد المتهمين الذي كان يتنقل بين المحافظات الشمالية ومحافظة بغداد في محاولة للإفلات من الملاحقة".

وتابع "وتم نصب كمين محكم على الطريق الرابط بين بغداد وديالى، حيث جرى استدراج المتهم والقبض عليه أثناء عودته من محافظة أربيل، وبعد مواجهته بالأدلة اعترف بخطف الفتاة، وعلى الفور انتقلت القوة إلى مكان احتجازها وتم تحريرها وإعادتها سالمة إلى ذويها".

وأوضح انه "تم عرض القضية على قاضي التحقيق المختص، الذي أصدر قرار توقيف المتهم وفق أحكام المادة (422) من قانون العقوبات العراقي".